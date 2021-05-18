Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира













Акции Tesla в понедельник подешевели на 2,2% - до $576,83. За последние пять дней их стоимость снизилась на 8,3% на фоне общего спада в технологическом секторе.





Состояние Маска, согласно индексу Bloomberg Billionaires, составляет $160,6 млрд, что на 24% ниже пикового уровня, зафиксированного в январе.





В январе Маск возглавил список богатейших людей мира благодаря подъему стоимости акций Tesla на 750% в 2020 году. Однако в этом году акции Tesla подешевели уже более чем на 18%, несмотря на рекордную прибыль производителя электромобилей в первом квартале. Среди негативных для Tesla факторов эксперты отмечают нехватку полупроводниковых компонентов в автомобильном секторе, а также растущую конкуренцию со стороны традиционных автопроизводителей, все больше ориентирующихся на выпуск электромобилей.





С начала 2021 года состояние 49-летнего Маска сократилось на $9,1 млрд. В то же время состояние Арно увеличилось почти на $47 млрд, до $161,2 млрд, на фоне восстановления продаж люксовых брендов, принадлежащих его группе, в Китае и ряде других стран Азии.





Лидерство в списке Bloomberg Billionaires сохраняет глава Amazon.com Джеф Безос.