+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

«Беларусь намерена брать в долг не у России, а у россиян». РосСМИ о деньгах, визитах, полномочиях и санкциях

Российские СМИ предсказуемо не опускают вопросы интеграции и экономических связей Беларуси и России.

«Беларусь намерена брать в долг не у России, а у россиян». РосСМИ о деньгах, визитах, полномочиях и санкциях
 Особый акцент делается на планируемом размещении Беларусью в России облигаций на 100 млрд российских рублей, внешнем долге и анонсированном визите Лукашенко в РФ. Тема интеграции контрастно развивается на фоне информации о действующих и планируемых санкциях со стороны коллективного Запада, что позволяет эффектно продемонстрировать исключительно позитивную роль России в беларусских событиях.

Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Российские СМИ традиционно освещают события в Беларуси в тезисных рамках о слабости беларусской власти и стабилизирующей роли России на фоне давления «коллективного Запада».

В частности:

• в освещении финансовой темы – выпуска облигаций на российском рынке, инвестиционной активности, российские СМИ акцентируют внимание на предусмотренном зачислении денежных средств, полученных от размещения на территории России на банковский счет министерства финансов, открытый в АО «Газпромбанк». Подчеркивается активное привлечение беларусской властью кредитных средств из разных источников и существенное увеличение кредитной нагрузки. Российские СМИ активно подталкивают свою аудиторию к выводу, что основным кредитором Беларуси, которая «уже сейчас с трудом может погашать взятые на себя обязательства», является Россия, а политический кризис и высокая долговая нагрузка не делают беларусскую экономику привлекательной для инвесторов. Единственным гарантом сохранения беларусской экономики в картине мира, создаваемой российскими медиа, является РФ;

• в теме «интеграции» акценты смещаются с тезиса о построении «Союзного Государства» на программы промышленной и экономической кооперации. Отдельно подчёркивается, что слово «дорожные карты» уже употреблять не стоит – есть «союзные программы». Аудитории предлагают версию о высокой степени готовности документов и «небольших разногласиях», которые, несомненно, к осени будут устранены. И вновь выделяется, что по части вопросов правительства (в первую очередь, беларуское) не способны найти общий язык – необходима встреча президентов;

• не забывают СМИ и тему конституционной реформы, причем упоминают о возможном перераспределении полномочий между ветвями власти еще до внесения поправок в конституцию;

• и, наконец, тема переноса этапа кубка мира по биатлону, который планировалось провести в Минске, подаётся как результат политики давления «западных стран».

Таким образом, можно констатировать, что СМИ Российской Федерации, как государственные, так и негосударственные, продолжают работать в заданной осенью 2020 и обновлённой в феврале-марте тезисной конструкции. У каждого ресурса есть набор тем, которые освещаются с «нужным» акцентом, рассчитанным на их аудиторию. Суммарно же на информационном поле (для всех групп) создаётся картинка слабости и неспособности к самостоятельным действиям беларусской власти и беларусских политических элит на фоне стабильной, предсказуемой и мощной позиции Кремля.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]