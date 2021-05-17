Всемирный экономический форум решил отменить свое ежегодное собрание





Форум планировали провести в Сингапуре.





Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

В декабре Всемирный экономический форум решил перенести свое собрание из швейцарского Давоса в Сингапур из-за сложной ситуации с коронавирусом. Сегодня же объявили, что форум вообще не состоится.





"К сожалению, трагические обстоятельства, разворачивающиеся в разных регионах, неопределенные перспективы путешествий, разная скорость развертывания вакцинации и неопределенность в отношении новых вариантов коронавируса в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи в масштабе, который был запланирован", - заявили в организации.





Напомним, изначально планировалось, что Всемирный экономический форум пройдет в середине мая, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на август 2021 года. Традиционно этот форум проводят в Давосе, однако коронавирус заставил перенести его в другое место.



