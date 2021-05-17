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Служба занятости ищет нового председателя правления в Альфа-банк. Обещают 5000 рублей зарплаты

На сайте Государственной службы занятости появилось объявление о поиске председателя правления в Альфа-банк с наличием полученной в Нацбанке оценки соответствия.



Обещанная ежемесячная зарплата — 5000 рублей. 

Ясно, что звонить в службу занятости с вопросом, как устроиться, бессмысленно. Публичное размещение вакансии свидетельствует лишь о том, что, вероятно, в белорусский филиал будет назначен менеджер с российским паспортом — в таком случае размещение объявления обязательно по закону «О внешней трудовой миграции», пишет НН. 

Альфа-банк — это коммерческий банк, которым владеет российский капитал. В Беларусь в таких случаях зачастую командируют менеджеров-россиян. В последнее время политика белорусского Нацбанка резко отличается от представлений российских акционеров о менеджменте, в результате чего руководство белорусского банка вынуждено прислушиваться сразу к двум центрам силы. Вероятно, этим и можно объяснить то, что за последнее время два руководителя Альфа-банка лишились лицензии на право занимать руководящие должности в банковской сфере.
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