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Официальная версия: ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 2,5%

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-апреле 2021 года составил 50,6 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает Белстат, который, напомним, отказывается публиковать статистику по смертности в прошлом году, а, значит, не стоит доверять ведомству и в целом.

"Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br50,6 млрд, или в сопоставимых ценах 102,5% к уровню января - апреля 2020-го", - заявляют в Белстат.

Индекс-дефлятор ВВП по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,4%, пишет belmarket.by
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