Об этом свидетельствует статистика, с которой ознакомился " Интерфакс ".





Так, за 16 дней мая на "Нафтан" из России поставлено 54,8 тыс. тонн "прочими недропользователями" (то есть не входящими, согласно терминологии официальной статистики, в число основных). Это на 20,7 тыс. тонн в сутки меньше по сравнению с предыдущим месяцем.





На Мозырский НПЗ с начала месяца поставлено 300 тыс. тонн нефти из РФ (-1,2 тыс. тонн/с к апрелю). Основными грузоотправителями являются "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть" и "Роснефть", причем две последние компании увеличили объемы по сравнению с прошлым месяцем.





Как сообщалось, трубопроводные поставки нефти из РФ на НПЗ Беларуси в мае запланированы в объеме 608 тыс. тонн, что в 2 раза меньше, чем в апреле. При этом разбивка поставок по каждому из заводов - Мозырскому и Новополоцкому НПЗ - не уточнялась.





Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности, НПЗ "Нафтан".





По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.





Основным поставщиками на "Нафтан" апреле были: "Роснефть" - 339 тыс. тонн, "Сургутнефтегаз" - 204 тыс. тонн, "Татнефть" - около 100 тыс. тонн, "Башнефть" - 32 тыс. тонн, "Русснефть" - менее 10 тыс. тонн.