На бирже - очередная "победа" беларуского рубля

Торги на БВФБ 17 мая завершились очередным укреплением белорусского рубля к доллару и евро. Почему так происходит, читайте здесь





Напомним, что субботние торги завершились для корзины валют на минимуме за 172 дня (почти полгода). Доллар и евро на минимумах за 5 и 6 месяцев соответственно





Курс доллара снизился ещё на 0,0035 BYN до 2,5180 BYN/USD. Доллар подешевел к белорусскому рублю уже седьмой раз за последние восемь торгов. За это время его стоимость обвалилась ровно на 0,0500 BYN до минимума за 150 дней.





Курс евро опустился на 0,0014 BYN до 3,0592 BYN/EUR — минимума за 172 дня. До минимума за полгода не хватило всего 9 дней.





Курс российского рубля вырос на 0,0041 BYN до 3,4103 BYN/100 RUB.





Итоги второй недели мая 2021 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил неделю укреплением сразу ко всем валютам:





курс доллара −0,0139 BYN (−0,55%);

курс евро −0,0009 BYN (−0,03%);

курс российского рубля −0,0144 BYN (−0,42%);

корзина валют −0,39%.





Напомним, что на первой неделе мая белорусский рубль существенно подорожал к доллару и евро, а российский рубль незначительно укрепился. По итогам двух недель все валюты подешевели к белорусскому рублю.





Московская биржа

Российский рубль сегодня дорожает к доллару и дешевеет к евро на торгах в Москве.





Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 14 копеек до 73,8537 RUB/USD. Это минимум за последние два месяца.





Официальный курс евро на завтра вырос всего на 3 копейки до 89,6584 RUB/EUR. Стоимость евро сейчас находится вблизи минимума за полтора месяца.





Итоги второй недели мая на валютном рынке России

Российский рубль на второй неделе мая вёл себя довольно стабильно и завершил её практически на тех же позициях, которые имел в начале недели:





курс доллара −0,1405 RUB (−0,19%);

курс евро +0,1189 RUB (+0,13%).



