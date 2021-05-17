Отставка Каллаура не за горами?





По крайней мере на это намекает телеграм-канала Эканоміка па-бераруску





"Подписчики канала из банковской сферы советуют следить вот за этой страницей в интернете: https://www.nbrb.by/today/about/board . Вскоре страницу ждет обновление", - пишет канал.





Заметим, что на указанной странице сообщается о всех членах Правления Нацбанка, так что речь может идти не только о Павле Каллауре. Однако в последние месяцы упорные слухи ходят именно об отставке Каллаура.