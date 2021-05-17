Прогноз по валютам: доллар продолжает падать









- Из внешних факторов на прошедшей неделе можно отметить рост европейской валюты к доллару. Пара евро/доллар выросла с 1,2080 до 1,2140, или на 0,5%.

Российский рубль немного укрепился к доллару, но при этом сдал к европейской валюте. Доллар в России подешевел с 74,1 до 74,0 российского рубля, или на 0,1%. В то же время евро вырос с 89,5 до 89,9 российского рубля, или на 0,4%.





К белорусскому рублю снизились сразу все три иностранные валюты, включая укрепившийся на мировом рынке евро. Доллар подешевел за неделю на 0,55%. Евро снизился на 0,03%. А российский рубль подешевел на 0,42%.





В результате валютная корзина снизилась в цене на 0,38%. Это уже шестая неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине. Отдельно можно отметить, что к концу недели доллар, евро и валютная корзина обновили минимумы с начала года.





По прогнозам аналитика, на начавшейся неделе доллар может снизиться до 2,51 белорусского рубля.





Евро останется вблизи 3,06 белорусского рубля.





А российский рубль может подешеветь до 3,39 белорусского рубля за 100 российских.