Еще совсем недавно, 7 апреля, доллар в Беларуси поднялся, было, до исторически рекордного курса 2,6676 BYN/$, а 15 мая на валютных торгах БВФБ 1 доллар уже стоит 2,5215 BYN – на 5,477% дешевле. Скорость падения цены «американца» к «белорусу» за это время (39 дней) – более 50% годовых, пишет Инфобанк

Доллар подешевел не только до минимального курса в текущем году, став на 2,226% дешевле, чем в самом начале года (год начался с 2,5789 BYN/$, падение доллара с начала года (за 136 дней) 5,97% годовых), но и стремится к додевальвационному августовскому прошлогоднему уровню, который можно обозначить диапазоном 2,44-2,45 BYN/$.

Хотя для преодоления минимального последевальвационного курса, что был достигнут 18 декабря, доллар нужно понизить еще довольно сильно.





Валютная же корзина, исключающая взаимные колебания главных для Беларуси валют, и поэтому показывающая динамику белорусского рубля более фундаментально, упала в цене уже до стоимости 6-месячной давности, до минимума с 24 ноября, еще больше выйдя за рамки то ли спонтанно, то ли целенаправленно сложившегося более чем за год коридора движения.





Ведь с самого начала прошлого года было очевидно направление движения главного ориентира Нацбанка – только вверх: корзина неизменно дорожала, хотя и со значительными, но хорошо очерченными и даже прогнозируемыми колебаниями.





Но с марта характер динамики стоимости валютной корзины кардинально изменился: «волновой подъем» прекратился, а в апреле корзина вышла из этого коридора, значительно подешевев. Сейчас отдаление от коридора стало еще больше.

Хотя до очерченных осенью 2020-го Нацбанком в период валютного кризиса порогов, за которые тогда не было дано выйти корзине (0,3200 BYN верхний порог и 03000 BYN нижний порог), еще не дошло.





Для возвращения додевальвационной стоимости белорусского рубля – как относительно доллара, так валютной корзины – Нацбанку придется потратить на бирже еще очень много иностранной валюты. Ведь именно из-за увеличения предложения иностранной валюты белорусский рубль так укрепляется.

Откуда взялась эта валюта?

Предположение, высказанное ресурсом раньше, что в страну откуда-то (или от кого-то) поступила крупная, исчисляемая сотнями миллионов долларов, сумма денег извне, что позволило даже заметно нарастить валютные резервы, подтвердилась только что вышедшей статистикой «Обзоры Национального банка, других депозитных и депозитных организаций на 1 мая 2021 г.».

Нацбанк там показал, что наряду с увеличением в апреле валовых внешних иностранных финансовых активов («требований к нерезидентам»), банковской системы Беларуси на $327 млн за месяц, одновременно увеличились на $288 млн за апрель и ее внешние финансовые обязательства («обязательства перед нерезидентами»).





Из-за чего чистые иностранные активы – ЧИА банковской системы – выросли всего только на $39 млн, в то время как ЗВР – на $338 млн. То есть, в Беларусь извне поступило порядка $300 млн. Они-то, видимо, и пошли на укрепление BYN-рубля.





Чистое увеличение внешних обязательств банковской системы – то есть сумма одолженных за рубежом денег – составило в апреле $288 млн, став самым большим за 2 года: это показывает масштаб прироста внешнего банковского долга. Однако что это за деньги – чьи они и откуда они пришли в Беларусь – на этот момент неизвестно.





Ну а пока падение доллара в Беларуси идет каждую календарную неделю вот уже 5 недель подряд. На этой, 19-й по счету в этом году, неделе снижение курса доллара составило 0,55%: в рабочую субботу 15 мая курс снизился до 2,5215 BYN. Это, как выше сказано, на 2,226% дешевле, чем в самом начале года, что означает удешевление с средней скоростью 5,97% годовых.





Евро упал за неделю в цене незначительно – на 0,03%: европейская валюта 15 мая подешевела до 3,0606 €/BYN. И это также ниже курса начала года (3,1680 €/BYN) – на 3,390%. Падение евро в Беларуси за 136 дней 2021 года – 9,10% годовых.





Нацбанк решил укрепить белорусский рубль даже к укрепившемуся у себя дома российскому рублю: российская валюта на только что закончившейся неделе подешевела к белорусской на 0,42%, что довольно сильно, учитывая что сам российский рубль на этой неделе вырос к доллару. А с начал года российский рубль в Беларуси подешевел на 2,32% (6,23% годовых).





Но самое показательное укрепление белорусского рубля – в динамике стоимости валютной корзины, которая является для Нацбанка Беларуси главным ориентиром в курсоосбразовании. Корзина дешевеет уже шесть календарных недель подряд, за 19 недель года она дорожала за семидневку лишь пять раз, а за последние 11 недель – только один раз.





На 19-й неделе 2021 года валютная корзина упала в цене на 0,38%, а за 136 дней с начала года – на 2,507%, что эквивалентно 6,73% годовых.





Итак, укрепление белорусского рубля продолжается и в мае, «радуя» BYN-рублевых вкладчиков, а значит, и в мае поступает какая-то валюта извне, помимо той, что приходит по внешнеторговым операциям.





То есть курсовая идиллия сейчас – совсем не за счет исключительно внутренних источников, а является больше фактором некоей «подмоги» извне.