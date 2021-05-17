Эксперты назвали выгодную альтернативу доллару
В последние годы американская и европейская валюты укрепляются слабо.
Доллар и евро дорожают по отношению к белорусскому и российскому рублям не очень быстро.
В этих условиях держать сбережения только в одной денежной валюте может быть не совсем выгодно.
Альтернативой доллару является вложение средств сразу в несколько иностранных валют.
Наиболее интересно сейчас иметь в портфеле часть в евро и долларе, часть в юанях и обязательно — рублях, - рассказал эксперт Сергей Звенигородский в интервью агентству «Прайм».
По словам специалиста, хранение части сбережений в местной валюте является важным условием.
Дело в том, что так у человека остаётся возможность быстро реагировать на меняющуюся ситуацию на валютном рынке.
Существует и ряд других финансовых инструментов, позволяющих выгодно вложить свои деньги.
Впрочем, человеку, который не разбирается в экономике и валютных изменениях, рисковать не стоит.
В этой ситуации эксперты не советуют вкладываться в криптовалюты, фьючерсы, опционы и «играть» на фондовом рынке, пишет Белновости
08:54 17/05/2021
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