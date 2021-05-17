Эксперты назвали выгодную альтернативу доллару





Доллар и евро дорожают по отношению к белорусскому и российскому рублям не очень быстро.





В этих условиях держать сбережения только в одной денежной валюте может быть не совсем выгодно.





Альтернативой доллару является вложение средств сразу в несколько иностранных валют.





Наиболее интересно сейчас иметь в портфеле часть в евро и долларе, часть в юанях и обязательно — рублях, - рассказал эксперт Сергей Звенигородский в интервью агентству «Прайм».





По словам специалиста, хранение части сбережений в местной валюте является важным условием.





Дело в том, что так у человека остаётся возможность быстро реагировать на меняющуюся ситуацию на валютном рынке.





Существует и ряд других финансовых инструментов, позволяющих выгодно вложить свои деньги.





Впрочем, человеку, который не разбирается в экономике и валютных изменениях, рисковать не стоит.





В этой ситуации эксперты не советуют вкладываться в криптовалюты, фьючерсы, опционы и «играть» на фондовом рынке, пишет Белновости



