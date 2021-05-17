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Сахарку не найдется. На рынке стоимость сахара в 2022 году будет «запредельной»?

В России планируют новые меры регулирования рынка

В преддверии окончания 1 июня действия соглашения о фиксации цен на сахар Минсельхоз начал обдумывать новые меры регулирования рынка, среди них — создание интервенционного фонда для стабилизации цен, а также продолжение квотирования беспошлинного импорта. Кроме того, регулятор хочет переключить переработчиков на закупки сырья у контролируемой государством Объединенной зерновой компании (ОЗК), что позволит местным сахарным заводам поставлять продукцию в розницу. Бизнес относится к мерам скептически и готовится к «запредельным» ценам на сахар в 2022 году.

Правительство рассматривает новые меры регулирования рынка сахара. Речь идет о создании интервенционного фонда, а также об утверждении ежегодной квоты для беспошлинного импорта. Об этом заявила заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут на совещании с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков 13 мая. Аудиозапись встречи есть у “Ъ”.

В Минсельхозе подтвердили, что считают целесообразным формирование запаса сахара для бесперебойных поставок и сохранения стабильных цен на рынке. Но обнуление пошлины на импорт там назвали разовой мерой.
В торговом блоке ЕЭК сообщили “Ъ”, что к ним пока не поступали официальные предложения об установлении ежегодной квоты.

фото: ТАСС

Власти занялись регулированием рынка в конце 2020 года, после критики роста цен президентом Владимиром Путиным. Тогда же производители и ритейлеры договорились зафиксировать отпускную стоимость сахара на уровне 36 руб. за 1 кг, розничную — 46 руб. за 1 кг. Действие соглашения заканчивается 1 июня. В Минэкономики уже заявили, что планов продлевать его нет. Кроме того, с 15 мая по 31 августа 2021 года действует беспошлинная квота на импорт сахара в объеме 350 тыс. тонн. Право на продажу этого продукта могут получить только компании, соответствующие ряду критериев, в частности с долей РФ в капитале не менее 50%. Как сообщали источники “Ъ”, трейдером, скорее всего, станет ОЗК (50% плюс 1 акция у государства, остальное — у «Деметра-Холдинга» группы ВТБ, Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова и «Агроновы» Таймураза Боллоева).

Представитель ОЗК заявил на совещании, что компания готова отгрузить 25 тыс. тонн сахара к 1 июня промышленным потребителям по 43,5–46 руб. за 1 кг с НДС с доставкой в Москву. Оксана Лут рекомендовала компаниям рассмотреть предложение.

В этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, и это с учетом завершения соглашения о фиксации цен может привести к удорожанию сахара, отметила госпожа Лут.
По ее словам, Минсельхоз будет рекомендовать заводам в регионах продавать сахар в первую очередь торговым сетям. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько поясняет, что из-за холодной и дождливой погоды сбор свеклы на юге может начаться не в конце июля, а ближе к концу августа, что отсрочит запуск заводов, а для этого периода характерен пиковый спрос на сахар со стороны промышленных потребителей. В ОЗК, «Союзроссахаре» и «Союзнапитках» на вопросы “Ъ” не ответили.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин говорит, что на сахар приходится 15–90% себестоимости кондитерских изделий и из-за роста цен небольшие и средние предприятия работают с нулевой или даже отрицательной рентабельностью. По его словам, после принятия решения о временном обнулении ввозных пошлин ряд компаний начали изучать предложения на внешних рынках.

Собеседник “Ъ” в крупном производителе добавляет, что контракты на сахар у ключевых игроков заключаются на один-два года, а предложенные цены ОЗК «выглядят не очень привлекательно». По его словам, регулятор мог бы разрешить продавать льготный сахар нескольким трейдерам, конкурирующим по цене. В целом, отмечает собеседник “Ъ”, уже понятно, что в итоге всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в 2022 году будет «запредельной». Решить проблему за счет интервенционного фонда в этом году уже не удастся. По словам Дмитрия Рылько, текущие объемы законтрактованы, необходимо ждать нового урожая или закупать дорогой импортный сахар.
kommersant.ru
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