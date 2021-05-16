Для Белорусской железной дороги наступили трудные времена









Государственное объединение «Белорусская железная дорога» терпело весьма приличные убытки с самого начала 2020 года (тенденция к убыткам продолжилась и в 2021) по следующим причинам:





Эпидемия коронавируса (это коснулось доходы от пассажирских перевозок);





Из-за эпидемии коронавируса грузовые железнодорожные перевозки тоже постепенно уменьшаются;





Белорусских железнодорожников отправляли в отпуск «за свой счет» или, в лучшем случае, на 2/3 оклада, а некоторых даже увольняли (в основном это были пенсионеры), пишет ТГ-канал «Реальная Беларусь».





Кстати, в 2020 году чиновники сначала заговорили о переходе на четырехдневку, затем о возможной приватизации БелЖД, но потом эти темы как-то опустились сами собой.





Видимо, включился тумблер «любимую не отдают», а значит, не стоит ожидать адекватных стратегических решений от руководства организации.



