Ярослав Романчук. Источник фото





Через полгода в Беларуси при реализации государственной социальной политики, а также при осуществлении мер социальной защиты населения будет применяться только один социальный норматив ― бюджет прожиточного минимума (БПМ). Ранее использовалось еще и понятие «минимального потребительского бюджета» (МПБ), в соответствии с законом от 7 мая №98-З этот показатель будет отменен, нововведение вступит в силу 15 ноября, сообщает Sputnik.by.





Минтруда Беларуси уточняет, что использование одного социального норматива позволит обеспечить единообразный подход для определения выплат социального характера, иных обязательств государства, а также критерия предоставления отдельных видов госпомощи.





«Отмена одного социального показателя и замена на другой ― минимальный потребительский бюджет на бюджет прожиточного минимума ― на самом деле все это способы методологического шаманства, потому что самое главное ― это сколько чистыми на руки человек получает денег, и насколько такая тенденция устойчива, чтобы через 10-15 лет эти показатели улучшались», ― прокомментировал нововведения «Радио Спутник» экономист Ярослав Романчук.





Тут дело не в методике, а в том, что реально происходит в экономике, считает эксперт.





«Корректировка может делаться так, что власти могут говорить про социальную ориентацию и адресную поддержку, но если мы сравним те деньги, которые белорусы получали 10 лет назад и сегодня, то увидим, что существенной разницы не намечается. Пресловутые «пятьсот» производительность труда не позволяет устойчиво платить всем, особенно бюджетникам», ― добавил Романчук.





Он отметил, что ему сложно согласиться с приоритетами белорусской власти в плане изменения формулировок законов, при том, что игнорируются основные источники роста доходов населения.





«Если бы в Беларуси были простые и понятные критерии оценки социальной ориентации и защиты в виде, условно, минимальной заработной платы, пенсии на уровне среднеевропейской или хотя бы 60-70% от среднего уровня ЕС, это было бы понятно для всех и это было бы каким-то таким маяком, куда нужно было стремиться. А поскольку бюджет прожиточного минимума, потребительский бюджет ну суть экономической политики не влияет, более того, это убивает время и энтузиазм работников, которые слышат с экранов телевизоров, как их защищают и в какой замечательной стране они живут. А потом, когда они идут в магазин, они видят, что цены там увеличились не на 4,5% за четыре месяца, а на 24 и даже 54%.





И вот это реальность, которая разрушает доверие к самой власти и методикам, которые власть предлагает. Это называется регуляторная прокрастинация. То есть вместо того, чтобы заниматься решением тех проблем, о которых говорят и работники, и производители товаров и услуг, и инвесторы, указывая на источники проблем белорусской экономики и белорусского законодательства, чиновники находятся на своей волне. Лет 25 назад в Беларуси была безработица на уровне 0,4%, пока мы не перешли на европейскую методологию. И тут оказывается, что она уже 4,5 – 5%. У нас скрытая безработица, то есть та лишняя рабочая сила, которую запрещено увольнять», – объяснил Ярослав Романчук.











