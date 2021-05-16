Рост или откат: что будет с экономикой дальше? - мнение
Беларусь в первом квартале увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 19,5% до 10,3 млрд долларов. Положительное сальдо внешней торговли сложилось на уровне 828 млн долларов (в январе-марте 2020-го на уровне 357,4 млн долларов).
Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер
Также сообщалось, что золотовалютные резервы Беларуси выросли за апрель на 337,9 млн долларов почти до 7,3 млрд долларов. Аналитики Евразийского экономического банка отмечают, что ВВП Беларуси в первом квартале увеличился на 0,9%, но обращают внимание на риски снижения экспорта и замедления роста экономики из-за американских санкций. Эти и другие экономические показатели и прогнозы прокомментировал Myfin.by финансовый консультант Михаил Грачев.
Об экспорте
– За первый квартал общий товарооборот вырос до 19,8 млрд долларов США, в том числе экспорт — до 10,3 млрд долларов, а импорт — почти до 9,5 млрд долларов. В итоге сложился положительный баланс внешнеторгового оборота в размере 828 млн долларов США.
Но этот рост нужно рассматривать с учетом низкой базы аналогичного периода прошлого года. В первом квартале 2020 года у Беларуси были проблемы с поставками для НПЗ сырой нефти из РФ и вопрос был урегулирован только к апрелю-маю. То есть первый квартал наши НПЗ работали вполовину своей обычной нагрузки.
Также надо иметь в виду, что только в апреле-мае были подписаны окончательные контракты на поставки калийных удобрений. Эти факторы в основном и создали эффект низкой базы.
Есть также еще один, объективный фактор - в конце прошлого и в начале текущего года по некоторым позициям реально выросли мировые цены, в том числе на продукты нефтепереработки, машиностроения, сельского хозяйства. А цены на древесину на мировых рынках находятся сегодня вообще на исторических максимумах. Выросли также цены на металлопродукцию. Это «добавило вес» в позицию по обороту товарами.
Из 19,8 млрд долларов за первый квартал 2021 года примерно 16,3 млрд приходится на оборот товаров и только 3,5 млрд - на оборот услуг, то есть соотношение примерно 5 к 1. При этом по товарам сложилось отрицательное сальдо по первому кварталу (минус 231 млн долларов), а по услугам — положительное. Экспорт услуг вырос на 2,3 млрд долларов, а импорт — на 1,2 млрд.
Что касается негативных факторов, которые могут сказаться на белорусском экспорте во второй половине текущего года, то в их числе — объявленная в конце апреля реинкарнация санкций США в отношении ряда предприятий концерна «Белнефтехим». Ограничения, как ожидается, вступят в июне. Поэтому трудно прогнозировать, что будет во второй половине года с показателями по экспорту.
О ЗВР
Золотовалютные резервы Беларуси в апреле выросли. То есть Нацбанк успешно поддерживает резервы, в том числе за счет покупки иностранной валюты. На внутреннем рынке таким образом регулируется курс национальной валюты. Стоимость валютной корзины с начала года снизилась примерно на 2%. И примерно на столько же подешевел доллар на внутреннем рынке.
О росте экономики
Как отмечает Евразийский банк развития, во второй половине года, когда эффект низкой базы будет исчерпан, экономический рост в Беларуси может замедлиться. Прогноз ЕАБР перекликается с недавним прогнозом международного рейтингового агентства Fitch, которое 7 мая подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «В», прогноз «негативный». Оценивать этот прогноз можно с позиции «стакан наполовину пуст или наполовину полон» - с одной стороны, рейтинг не улучшился, с другой стороны, он и не ухудшился. Fitch прогнозирует рост экономики Беларуси в 2021 году на 0,7%. Ориентир на конец года, скорее всего, будет в диапазоне 0,7-0,9%.
Источник: Елена Зенкевич
11:44 16/05/2021
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