Ещё в 2019 году интеллектуальная собственность Uber, ранее принадлежавшая его юрлицу на Бермудах — фиктивной компании без сотрудников, — была передана юрлицу в Нидерландах. Сделку профинансировали через «заём» стоимостью $16 млрд под 6% годовых от одной из дочерних компаний Uber в Сингапуре, которая в свою очередь контролирует одну из подставных компаний в Нидерландах. Этот манёвр обеспечивает Uber ежегодные налоговые льготы на сумму $1 млрд в течение 20 лет.





При этом все операции сервисов Uber проходят примерно через 50 юрлиц в Нидерландах — по одному на каждую страну, где представлена компания.





Местные филиалы Uber платят сингапурскому юрлицу огромные деньги за управление (58% от выручки) и интеллектуальную собственность, поэтому на бумаге почти все они убыточны, а следовательно, не могут платить налог на прибыль.





Аналитики CICTAR посчитали, что благодаря этому Uber только в Австралии сократил налоги за 2019 год более чем на $30 млн (39 млн австралийских долларов), а в целом по миру — на $423 млн (556 млн австралийских). Эту схему они сравнили с «Лигой чемпионов» по уклонению от уплаты налогов.





Помимо этого исследователи обнаружили, что некоторые голландские «дочки» не подают обязательные финансовые отчёты. А в Индии, которую сильно захлестнул коронавирус, Uber заплатил менее трети 6%-ного налога, взимаемого с иностранных компаний.