



«Не знаю, стоит ли отвечать? И чем это может грозить кроме оплаты 100% ЖКУ?» — задается вопросом одна из читательниц. В службе занятости по одному из телефонов, указанных в сообщении, пояснили, что рассылка была сделана по спискам комиссий по занятости населения районных администраций, приходить куда-либо не обязательно — «просто информация».





— Я работаю, но неофициально. Предполагаю, что поэтому и попала в эту рассылку, — говорит одна из читательниц, получивших такое сообщение. — Пару лет назад, когда была похожая ситуация, сообщений такого рода не приходило. Приходило «письмо счастья». Плюс странна суть сообщения в целом, без каких-либо пояснений.





Еще одна читательница рассказала, что официально не работает уже два года, но раньше ей никогда по этому поводу не звонили и не писали. «Не знаю, стоит ли отвечать? И чем это может грозить кроме оплаты 100% ЖКУ?» — задается она вопросом.





Мы уточнили у наших собеседниц, привлекались ли они в прошлом году по статье 23.34 КоАП. Ранее читатели, которые задерживались по этой статье, рассказывали о том, что им приходили именные письма от службы занятости с предложением оказать содействие в трудоустройстве (при этом некоторые из них на тот момент официально работали). Поэтому читатели предполагали, что эти события могут быть связаны. Однако те, кому пришли такие сообщения сейчас, к административной ответственности не привлекались.





В столичной службе занятости по одному из номеров, указанных в СМС-сообщении, TUT.by сказали, что рассылка была сделана по спискам комиссий по занятости населения районных администраций.





— Если человек не работает, если он хочет, может приходить на Берестянскую, 20. Это по желанию, просто информация, — уточнили по телефону.





Каким образом в службе занятости оказались мобильные телефоны тех, кто попал в списки не занятых в экономике, там пояснить не смогли.





Сколько сейчас в Беларуси не занятых в экономике

Чиновники по-прежнему не озвучивают, сколько человек в целом по стране находятся в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают «потяжелевшие» жировки. К примеру, в Минске в конце декабря прошлого года насчитали 67 тысяч тунеядцев. В некоторых регионах ранее также озвучивали данные по числу тех, кого включили в базу не занятого в экономике населения. Однако в целом по стране данны не размещаются в открытом доступе.





Ранее чиновники сообщали, что в базе не занятых в экономике в целом по стране числятся около 500 тысяч человек. Власти прогнозировали, что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населения, при этом имеет в собственности квартиры. При этом в некоторых районах счета по полным тарифам за подогрев воды никто из включенных в базу не получил, среди них — Браславский, Лиозненский, Малоритский (данные на апрель 2019 года). Напомним, что с 1 мая с тех, кто попал в базу тунеядцев и у кого есть в собственности жилье, взимают плату по экономически обоснованным тарифам за газоснабжение и отопление (до этого — только за горячую воду).

После запуска базы не занятых в экономике «обнаружилось много ошибок, начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные, и пенсионеры. Также встречались истории, когда человек давно уехал за границу или его уже нет в живых, а в базу тунеядцев он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.





Напомним, в 2017 году в столице, областных центрах и других городах страны проходили «марши нетунеядцев» — акции протеста против налога на тунеядство, который в последующем заменили на оплату жилищно-коммунальных услуг по полным тарифам.



