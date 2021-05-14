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ФСЗН назвал имена всех своих должников, включая ИП

Фонд социальной защиты населения опубликовал список юрлиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть долги свыше 100 рублей по уплате обязательных страховых взносов.

В списке сотни имен и наименований. Все субъекты хозяйствования из перечня ведут деятельность и не находятся в стадии ликвидации (банкротства), пишет Ежедневник

В списках должников по Брестской области значатся 113 организаций и ипэшников, Витебской — 123, Гомельской — 30, Гродненской — 32, Минской — 219, Могилевской — 112 субъектов хозяйствования. В Минске насчитывается 141 должников.

Как и ранее, в число должников входят не только частные, но и государственные предприятия.

Это в том числе строительные тресты, монтажные управления, механизированные колонны, райагросервисы, льнозаводы, комбинаты стройматериалов, бытового обслуживания и пищевой продукции, рыбхозы, масложировые комбинаты и крахмальные заводы.

Общая сумма просроченной задолженности по платежам в бюджет ФСЗН на 1 апреля превысила 13 миллионов рублей.

Напомним, в Беларуси будет введена уголовная ответственность за уклонение от уплаты обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет ФСЗН.

Такую норму содержит проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». 7 мая Палата представителей приняла этот законопроект в первом чтении.
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