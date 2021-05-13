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И по нашей улице пройдет инкассатор! Почему в некоторых странах просто так раздают деньги

Правительство США объявило о разовых выплатах всем гражданам страны: они получат по 1400 долларов. Просто так. Безо всяких условий. И потратить эти деньги смогут на любые нужды.

Администрация Джо Байдена решила, таким образом, поддержать домашние хозяйства, которые, в свою очередь, поддержат американскую экономику. К слову, экономика в Штатах в этом году обещает показать рекордный 10%-ный рост.

Так называемый базовый безусловный доход частично применяют и в ряде европейских стран, которые доллары не печатают. Это Норвегия, Финляндия, Швейцария.


В последней даже прошел референдум на тему «надо — не надо». И 80% (реальных голосов, считали честно !!!) высказались за то, чтобы его не вводить на постоянной основе. Дескать, у людей тогда пропадет стимул к поиску работы. Однако дискуссии на сей счет, в том числе в странах ЕС, до сих пор продолжаются.

Наш эксперт, профессор Александр Черновалов считает безусловный доход неплохой мерой для стимулирования экономики, если ей разумно и аккуратно пользоваться.

«Понятно, что в Беларуси его в обозримом будущем никто не введет — на это просто не хватит ресурсов. Но в перспективе почему бы нет?» – говорит Александр Черновалов.

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