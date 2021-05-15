+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Лукашенко отложил на два года выкуп инвестором "Белвеста" доли государства

Александр Лукашенко внес изменения в указ по ООО «Группа Белвест», устанавливающий условия продажи доли государства в размере 55% холдингу.

Документ корректирует условия продажи доли государства производителю обуви.
Теперь «Белвест» принимает на себе обязательства о сохранении численности работников к 1 января 2022 года на уровне не ниже, чем на 1 января 2021 года (ранее было — не ниже января 2019 года).

Обязательства инвестировать 30 млн рублей до 31 декабря 2023 года отложены на два года, до конца 2025 года.

Обещания «Белвеста» выпускать не менее 3 млн пар обуви в год к концу 2023 года также скорректированы. Теперь выйти на такой объем холдинг обязуется в 2025 году.

Лукашенко продлил «Белвесту» льготу по налогу на прибыль до конца 2025 года.

Однако теперь правительство должно в трехмесячный срок вместе с концерном «Беллегпром» привести договор купли-продажи 55%-ной доли в уставном фонде СООО «Белвест» в соответствие с указом.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]