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Лукашенко поручил разместить в России облигации на 100 млрд рублей

Беларусь планирует в 2021-2023 годах разместить в России гособлигации в объеме до 100 млрд российских рублей (3 414 200 000 белорусских рублей).

Решение содержится в указе Александра Лукашенко «О привлечении внешних государственных займов» (за номером 183 от 13 мая), пишет belnovosti.by

Документ опубликован 15 мая на правовом интернет-портале Беларуси.

Согласно указу, разместить государственные облигации в России в указанном объеме поручено правительству.

Отмечается, что срок обращения данных активов (размещаются в 2021-2023 годах) должен составить как минимум 1 092 дня.

Отдельно оговаривается, что в случае необходимости в эмиссионных документах возможен отказ Беларуси от иммунитета.  

К слову, Министерство финансов зарегистрировало программу выпуска облигаций в объеме 30 млрд российских рублей.

В прошлом и позапрошлом годах Беларусь разместила 4 выпуска облигаций в объеме 20 миллиардов российских рублей.

В 2019-м – размещены два выпуска со сроком обращения 3 года под 8,65% годовых.

В 2020-м разместили облигации со сроком обращения пять лет под 8,5% годовых.
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