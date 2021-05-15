Сегодня, 15 мая, рубль подорожал до максимума почти за полгода

Валютная корзина подешевела ещё на 0,20% до минимума за 172 дня. До минимума за полгода не хватило 9 дней.





Белорусский рубль подорожал до максимума почти за полгода





Белорусская валютно-фондовая биржа





Курс доллара упал ещё на 0,0056 BYN до 2,5200 BYN/USD — минимума за 148 дней.





Белорусский рубль дорожает к доллару уже шестой раз за последние семь дней. Стоимость доллара за это время снизилась на 0,0480 BYN.





Курс евро в первых сделках не поменялся. Они прошли по вчерашнему средневзвешенному курсу 3,0596 BYN/EUR.





За предыдущие девять торгов евровалюта дешевела восемь раз. Её стоимость за это время обвалилась на 0,0456 BYN до минимума за 169 дней.



