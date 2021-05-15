Сегодня, 15 мая, рубль подорожал до максимума почти за полгода
Доллар и российский рубль подешевели в начале торгов 15 мая на БВФБ. Доллар откатился до минимума за 148 дней. Всего три дня не хватило до минимума за пять месяцев.
Валютная корзина подешевела ещё на 0,20% до минимума за 172 дня. До минимума за полгода не хватило 9 дней.
Белорусский рубль подорожал до максимума почти за полгода
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации banki24.by на 10:24:
Курс доллара упал ещё на 0,0056 BYN до 2,5200 BYN/USD — минимума за 148 дней.
Белорусский рубль дорожает к доллару уже шестой раз за последние семь дней. Стоимость доллара за это время снизилась на 0,0480 BYN.
Курс евро в первых сделках не поменялся. Они прошли по вчерашнему средневзвешенному курсу 3,0596 BYN/EUR.
За предыдущие девять торгов евровалюта дешевела восемь раз. Её стоимость за это время обвалилась на 0,0456 BYN до минимума за 169 дней.
Курс российского рубля упал на 0,0094 BYN до 3,4048 BYN/100 RUB. Это минимум за 12 дней, пишет select.by
11:15 15/05/2021
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