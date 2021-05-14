



"В Беларуси растет объем производства всех видов мясной продукции - и говядины, и свинины, и птицы. Дефицита в торговле нет", - сказал Роман Головченко. По его словам, на предприятиях всех форм собственности достаточно запасов мясной продукции, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок. "А экспорт наращивается только после того, как удовлетворены потребности внутреннего рынка", - добавил глава правительства.





"Сейчас мировой рынок продовольствия переживает бум, цены растут практически на все виды продукции - зерновые, масло, мясо. Но мы, понимая ответственность государства перед населением, принимаем всевозможные меры, чтобы эти инфляционные шоки не переносились в полной мере на наше население. Жесткое ценовое регулирование себя оправдало. Сейчас мы смотрим на целесообразность его продления либо прекращения", - отметил премьер-министр.





Как сообщалось, правительство приняло постановление от 23 февраля 2021 года №100, которое предусматривает жесткие меры регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости. С 1 марта ежемесячное изменение цен на них не должно превышать 0,2% к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца.



