На каких условиях разрешат списывать долги в Беларуси?
В данное время идет рассмотрение проекта указа " О признании задолженности безнадежным долгом и ее списании".
Как пишет сайт "Инфобанк", власти планируют принять закон согласно которому будут "прощены" долги в бюджет и иные фонды.
Что это значит для обычных людей (физических лиц) и для юридических лиц?
Говоря по простому государство проверяет и понимает, что с человека (предприятия) ничего уже взять нельзя, поэтому списывает этот долг:
" Установить, что по решению уполномоченного органа признается безнадежным долгом и списывается задолженность белорусского физического лица по обязательным платежам и иным платежам в бюджет, в отношении которой органами принудительного исполнения до 15 июля 2021 г. прекращено исполнительное производство по основаниям:
отсутствия у него денежных средств и (или) иного имущества, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам о взыскании сумм в доход государства до десяти базовых величин..."
Обратите внимание что предлагается списывать только долги по обязательным платежам в бюджет.
16:28 14/05/2021
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