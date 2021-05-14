На каких условиях разрешат списывать долги в Беларуси?

Как пишет сайт "Инфобанк", власти планируют принять закон согласно которому будут "прощены" долги в бюджет и иные фонды.





Что это значит для обычных людей (физических лиц) и для юридических лиц?

Говоря по простому государство проверяет и понимает, что с человека (предприятия) ничего уже взять нельзя, поэтому списывает этот долг:





" Установить, что по решению уполномоченного органа признается безнадежным долгом и списывается задолженность белорусского физического лица по обязательным платежам и иным платежам в бюджет, в отношении которой органами принудительного исполнения до 15 июля 2021 г. прекращено исполнительное производство по основаниям:





отсутствия у него денежных средств и (или) иного имущества, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам о взыскании сумм в доход государства до десяти базовых величин..."





Обратите внимание что предлагается списывать только долги по обязательным платежам в бюджет.



