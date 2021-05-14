+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

На каких условиях разрешат списывать долги в Беларуси?

В данное время идет рассмотрение проекта указа " О признании задолженности безнадежным долгом и ее списании".

 
Как пишет сайт "Инфобанк", власти планируют принять закон согласно которому будут "прощены" долги в бюджет и иные фонды.
 

Что это значит для обычных людей (физических лиц) и для юридических лиц?
 
Говоря по простому государство проверяет и понимает, что с человека (предприятия) ничего уже взять нельзя, поэтому списывает этот долг:

" Установить, что по решению уполномоченного органа признается безнадежным долгом и списывается задолженность белорусского физического лица по обязательным платежам и иным платежам в бюджет, в отношении которой органами принудительного исполнения до 15 июля 2021 г. прекращено исполнительное производство по основаниям:

отсутствия у него денежных средств и (или) иного имущества, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам о взыскании сумм в доход государства до десяти базовых величин..."

Обратите внимание что предлагается списывать только долги по обязательным платежам в бюджет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]