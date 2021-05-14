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Старая песня: Лукашенко требует навести порядок на рынках и разобраться с посредниками

14 мая Александр Лукашенко проинспектировал торговый комплекс «Валерьяново», открытый в прошлом году на выезде из Минска в логойском направлении, где функционирует фермерский рынок.



В ходе посещения комплекса, он поручил проверить работу рынков в целом по стране, навести на них порядок и разобраться с посредниками.

«Надо вернуться к вопросу контроля за рынками, посмотреть, как на Комаровке. Может, там опять появились посредники, как это было когда-то? - обратил внимание Александр Лукашенко. - Надо посмотреть сейчас и навести порядок на всех рынках».

«Люди должны свободно продать свой товар - и на Комаровке, и на всех рынках. Прилично и свободно», - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Особое внимание он обратил на обеспечение безопасности продовольственной продукции, которая поступает на прилавки.

«Безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой», - потребовал Лукашенко.
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