







В ходе посещения комплекса, он поручил проверить работу рынков в целом по стране, навести на них порядок и разобраться с посредниками.





«Надо вернуться к вопросу контроля за рынками, посмотреть, как на Комаровке. Может, там опять появились посредники, как это было когда-то? - обратил внимание Александр Лукашенко. - Надо посмотреть сейчас и навести порядок на всех рынках».





«Люди должны свободно продать свой товар - и на Комаровке, и на всех рынках. Прилично и свободно», - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА





Особое внимание он обратил на обеспечение безопасности продовольственной продукции, которая поступает на прилавки.





«Безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой», - потребовал Лукашенко.