Старая песня: Лукашенко требует навести порядок на рынках и разобраться с посредниками
14 мая Александр Лукашенко проинспектировал торговый комплекс «Валерьяново», открытый в прошлом году на выезде из Минска в логойском направлении, где функционирует фермерский рынок.
В ходе посещения комплекса, он поручил проверить работу рынков в целом по стране, навести на них порядок и разобраться с посредниками.
«Надо вернуться к вопросу контроля за рынками, посмотреть, как на Комаровке. Может, там опять появились посредники, как это было когда-то? - обратил внимание Александр Лукашенко. - Надо посмотреть сейчас и навести порядок на всех рынках».
«Люди должны свободно продать свой товар - и на Комаровке, и на всех рынках. Прилично и свободно», - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.
Особое внимание он обратил на обеспечение безопасности продовольственной продукции, которая поступает на прилавки.
«Безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой», - потребовал Лукашенко.
12:47 14/05/2021
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