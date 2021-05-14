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Слуцкий сахарорафинадный комбинат опровергает

19 марта Радио Свобода распространило не соответствующую действительности информации об итогах деятельности Слуцкого сахарорафинадного комбината за прошлый год, которая была перепечатана и нашим сайтом.

В связи с этим по требованию предприиятия сообщаем, что чистая прибыль ОАО "Слуцкий сахарорафинандный комбинат" в 2020 году составила 9658 тыс. рублей.

Сожалеем о произошедшем. 

Редакция сайта "Белорусский партизан" приносит предпрятию свои извинения за публикацию недостоверной информации.    
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