Слуцкий сахарорафинадный комбинат опровергает
19 марта Радио Свобода распространило не соответствующую действительности информации об итогах деятельности Слуцкого сахарорафинадного комбината за прошлый год, которая была перепечатана и нашим сайтом.
В связи с этим по требованию предприиятия сообщаем, что чистая прибыль ОАО "Слуцкий сахарорафинандный комбинат" в 2020 году составила 9658 тыс. рублей.
Сожалеем о произошедшем.
Редакция сайта "Белорусский партизан" приносит предпрятию свои извинения за публикацию недостоверной информации.
12:14 14/05/2021
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