После участия в телешоу Маск обеднел на $20 млрд





Состояние основателя и гендиректора Tesla Илона Маска сократилось более чем на $20 млрд с момента его появления в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC. Об этом сообщает Forbes.





До появления в роли ведущего телешоу 9 мая состояние бизнесмена оценивалось журналом в $166 млрд. На шоу он признался в наличии синдрома Аспергера (психическое расстройство, для которого характерны трудности в социальном общении, восприятии окружающего мира, а также наличие стереотипных интересов и занятий), посмеялся над своими бизнес-планами и в какой-то момент назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством.





Слова Маска привели к падению стоимости криптовалюты более чем на 30% за сутки. 13 мая предприниматель заявил, что Tesla приостанавливает продажу своих электромобилей за биткоины. На этом фоне цена самой дорогой криптовалюты упала сразу на 17%, а позже опустилась до $47 тыс, пишет РБК.







