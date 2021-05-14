+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

После участия в телешоу Маск обеднел на $20 млрд

В эфире он высмеял криптовалюты, а затем заявил, что Tesla приостанавливает продажу электромобилей за биткоины. Это привело к падению акций компании сразу на 15%, что уменьшило состояние Маска на $20 млрд.


Состояние основателя и гендиректора Tesla Илона Маска сократилось более чем на $20 млрд с момента его появления в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC. Об этом сообщает Forbes.

До появления в роли ведущего телешоу 9 мая состояние бизнесмена оценивалось журналом в $166 млрд. На шоу он признался в наличии синдрома Аспергера (психическое расстройство, для которого характерны трудности в социальном общении, восприятии окружающего мира, а также наличие стереотипных интересов и занятий), посмеялся над своими бизнес-планами и в какой-то момент назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством.

Слова Маска привели к падению стоимости криптовалюты более чем на 30% за сутки. 13 мая предприниматель заявил, что Tesla приостанавливает продажу своих электромобилей за биткоины. На этом фоне цена самой дорогой криптовалюты упала сразу на 17%, а позже опустилась до $47 тыс, пишет РБК.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]