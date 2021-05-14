



Как сообщает Белстат, цены на инвестиционные товары выросли соответственно на 1,7% и 5,1%, промежуточные товары – на 1,6% и 6,4%, потребительские товары – 0,4% и 3%.





Цены на сельхозпродукцию апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. снизились на 1,1%, но с начала года рост цен составил 6,3%. В растениеводстве цены к марту упали на 1,4%, но с начала года выросли на 12,6%, в животноводстве - соответственно минус 1,0% и рост на 4,6%.





Рост цен в строительстве в апреле 2021 года по сравнению с мартом составил 4,5%, с начала года - 5%, в том числе на строительно-монтажные работы цены выросли соответственно на 4,8% и 2,7% соответственно, машины и оборудование – 1% и 6,5%, прочие работы и затраты – 14,6% и 5,8%.





Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в апреле 2021 года по сравнению с мартом подорожали на 0,2%, с начала года выросли на 4,3%.



