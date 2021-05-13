БМЗ призвал ЕС не вводить санкции в отношении предприятия

"Мы, работники БМЗ, обращаемся к нашим зарубежным партнерам, участникам международного профсоюзного движения, представителям стран Европейского союза и других государств в связи с призывами отдельных лиц и организаций прекратить торговые отношения с нашим предприятием", - говорится в письме, которое опубликовано на официальной странице БМЗ в соцсети "Вконтакте".





В обращении подчеркивается, что экономические санкции приведут к тяжелым последствиям для трудового коллектива, пишет interfax.by

"БМЗ – крупнейший в стране работодатель и налогоплательщик. Сегодня на заводе трудится свыше 11 тысяч работников. Прекращение торговых отношений, как и иные виды санкций, приведут к тому, что мы останемся без работы и заработной платы, наши семьи – без средств к существованию. Будет нанесен серьезный удар по социальным проектам реализуемым БМЗ", - говорится в публикации.





Там поясняется, что "в последнее время различные некоммерческие организации направляют в адрес иностранных партнеров БМЗ письма, в которых под надуманными предлогами призывают прекратить сотрудничество".





В обращении отмечается, что трудовой коллектив БМЗ не поддержал политическую забастовку после президентских выборов в августе прошлого года. "С августа прошлого года заводчанам предлагалось поддержать политически мотивированные требования путем остановки предприятия. Эта идея трудовым коллективом поддержана не была", - говорится в обращении.





Там также утверждается, что в текущем году против БМЗ начата информационная кампания, направленная на побуждение зарубежных партнеров к отказу от торговых отношений с заводом. "Этот процесс политически мотивирован и реализуется субъектами, не имеющими отношения к деятельности БМЗ. Мы решительно против того, чтобы нас использовали как средство в достижении чьих-то политических целей, особенно, когда это сопряжено с угрозами экономической устойчивости предприятия", - подчеркивается в письме.





ОАО "Белорусский металлургический завод" - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств, в том числе сталеплавильного, прокатного, трубного и метизного. Продукция поставляется в 66 стран. На долю стран ЕС приходится около 50% экспорта предприятия.





БМЗ акционирован в 2011 году, 100% акций принадлежат государству.





В апреле предприятие сообщало о росте экспортных поставок в страны ЕС. В частности, экспорт бесшовных труд на рынок ЕС в первом квартале 2021 года вырос почти в 2 раза. Поставки труб осуществлялись в 10 стран европейского региона. Наибольший рост потребления продукции БМЗ в первом квартале продемонстрировали Германия, Италия, Польша, Румыния и Финляндия.





В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов. Их победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Ряд лидеров оппозиции были арестованы. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В августе-сентябре на ряде крупных предприятий прошли забастовки с требованием провести повторные выборы.



