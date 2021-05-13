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СМИ: основную сумму на восстановление сгоревшего Будславского храма дал «молочный король» Мошенский

Компании Мошенского перечислили 100 тысяч рублей на восстановление церкви в Будславе

СМИ: основную сумму на восстановление сгоревшего Будславского храма дал «молочный король» Мошенский
О пожаре на крыше Будславского костела стало известно утром 11 мая. Пожар локализировали за несколько часов. В храме полностью сгорела крыша. К этому времени из храма успели вынести движимое имущество и святыни, в том числе иконы Божьей матери Будславской, к которой каждый год приходит пилигримка верующих. «Комсомолка» делала подробный фоторепортаж о том, что сейчас происходит в храме.

Также в интернете некоторые активисты начали собирать деньги на восстановление храма. 13 мая появилась информация о том, что уже собрано 170 тысяч рублей. Хотя еще только 12 мая сообщалось о 40 тысячах рублей пожертвований.

Что вызвало такой стремительный рост? «Наша Нiва” задала этот вопрос священнику Будславской церкви Дмитрию Дубовику. Он ответил, что подписаны соглашения с компаниями «Санта Бремор» и «Савушкин Продукт». Как выяснилось, каждая из этих компаний перечислила по 50 тысяч рублей на восстановление церкви.

Эти компании контролирует “молочный король Беларуси” Александр Мошенский. В 2018 году он занял первую строчку рейтинга самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, вытеснив с этой позиции предыдущего лидера – Виктора Кислого.
KP.by
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