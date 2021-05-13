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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Европейские банки отказываются от сделок по белорусским нефтепродуктам?

Агенство Argus со ссылкой на участников рынка сообщает, что несколько европейских банков уже отказывают в финансировании в долларах сделок по реализации белорусских нефтепродуктов.

Кроме того, некоторые трейдеры ожидают, что Европейский союз вскоре может ввести аналогичные санкции, что сделает невозможным финансирование таких сделок и в евро, сообщает Telegram-канал «ЭКАНОМІКА ПА-БЕЛАРУСКУ».

В одной из торговых компаний обратили внимание на пункт в санкциях, который гласит, что любое физическое или юридическое лицо, которое «оказывает финансовую, материальную или технологическую поддержку» компаниям, находящимся под санкциями, может быть подвергнуто риску введения санкций в отношении себя.

Таким образом, даже одна транзакция может быть истолкована как нарушение постановления властей США.
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