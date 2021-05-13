Аудитора Дмитрия Сыча избрали главой Аудиторской платы
Правление Аудиторской палаты избрало Дмитрия Сыча председателем Аудиторской палаты Беларуси.
Минфин должен утвердить эту кандидатуру на пост руководителя Аудиторской палаты.
Про Дмитрия Сыча известно, что это — аттестованный аудитор, управляющий партнер Аудиторско-консалтинговой компании Ассоциации сертифицированных бухгалтеров и аудиторов Беларуси. Кроме того, Сыч — менеджер департамента управления рисками в белорусском представительство консалтинговой компании «KPMG».
Он — обладатель диплома АССА в области финансовой отчетности, а также сертификата профессионального международного бухгалтера.
В Правление Аудиторской палаты входят: Ирина Верещагина (КПМГ) Алексей Евдокимович (RSM), Денис Костян («БизнесКоллегия»), Ольга Шельманова (ИП), Ольга Степанеева (Делойт).
12:10 13/05/2021
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