Белорусы забрали из банков 44% валютных вкладов













Статистика о состоянии денежной массы выходит в двух разрезах — на 1 число месяца и в среднем за период. В данных на 1 число есть много искажений, связанных с календарным фактором.





Например, апрель 2021 года был месяцем квартальных налогов у предприятий, а 1 и 2 мая выпали на субботу и воскресенье. Поэтому имеет смысл использовать сведения в среднем за месяц, так как они прозрачнее отражают процесс в обозреваемом периоде.





Самый всеохватный денежный агрегат — это широкая денежная масса. Она включает рублевую и валютную компоненту. По итогам апреля этот агрегат вырос к 2020 году всего на 0,3%.





Такой низкий прирост денежной массы отражает два главных процесса. Во-первых, это высокая база сравнения по 2020-му, когда в апреле денежная масса увеличилась в размере на 17,1%.





К концу 2021 года этот фактор заметно уменьшит влияние и при прочих равных денежная масса начнет расти с ускорением.





Во-вторых, денежная масса падает за счет сокращения ее валютной компоненты. Основу этой компоненты составляют валютные депозиты граждан и предприятий. В пересчете на доллары за апрель по отношению к 2020 году валютные депозиты усохли на 6,8%.





Сумма валютных депозитов падает, поскольку ставки по ним низки и нет большой выгоды в хранении долларов или евро в банках по сравнению с кэшем под матрасом. Кроме того, белорусы постепенно снимают часть валютных заначек, так как их номинальные доходы в долларах стагнируют уже с десяток лет, а реальные вообще сокращаются.





Поэтому деньги гражданам нужны ради того, чтобы поддерживать кое-какой уровень потребления на фоне хронического кризиса в стране. По методике властей депозиты делятся на переводные и другие. К первым относятся разнообразные счета до востребования — карт-счета физлиц и расчетные счета компаний.





Ко вторым относятся собственно те деньги, которые белорусы понимают под вкладами — это суммы, положенные в банк на определенный срок. Так вот, по итогам апреля 2021 года средние остатки по переводным валютным депозитам граждан составили 1,344 млрд USD в эквиваленте, а по другим — 4,407 млрд USD.





Во втором случае непрерывное падение остатков отмечается 15 месяцев кряду. За это время из банков забрали 1,804 млрд USD. Однако сокращение валютных депозитов было и раньше.





Исторический максимум наблюдался в октябре 2015 года. С тех пор ч тый отток валюты составил 3,422 млрд USD. В относительном выражении это эквивалентно 43,7%. Сбережения белорусов в апреле остались сильно валютизированы.





По итогам месяца доля рублевых вкладов среди других депозитов достигла лишь 28,8%, а остальные 71,2% были представлены валютными «заначками».





В денежном выражении срочные вклады физлиц в «зайчиках» составили 4,661 млрд BYN.