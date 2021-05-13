Белорусские контрабандисты будут работать до тех пор, пока у них будут партнеры в ЕС, уверен известный экономист Ярослав Романчук.





— Белорусская сторона абсолютно предсказуема, здесь есть производители, есть выгодополучатели, те, кто получают эксклюзивное право импорта и кто контролирует контрабандные потоки сигарет. Безусловно, без согласования на самом высоком уровне табачный бизнес невозможен, — отметил экономист в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Мы все знаем трех производителей: «Неман», «Табак-Инвест» и «Интер Тобакко», который входит в группу компаний «Энерго-Оил».





Заметьте, речь не идет о национальных интересах, потому что две из трех фабрик — частные. Отсюда просматривается и выгодополучатель, выходящий за рамки бюджета, пишет Салідарнасць.





Поэтому белорусская сторона ничего не меняет, и она будет работать до тех пор, пока у нее будут партнеры из стран ЕС. И в Литве, и в Польше, и в Латвии, и в России — во всех странах, через которые идет белорусская контрабанда сигарет, у белорусов есть партнеры. И они не могут работать без политического и силового прикрытия.





По разным оценкам, общий годовой «серый» экспорт сигарет может составлять до 14 млрд штук, резюмирует Романчук.





— В этом объеме 2 млн штук или даже 10 млн — это одна фура из ста. Ловят для того, чтобы отчитаться и показать, что система работает.





И до тех пор, пока разница в цене на белорусские и импортные сигареты будет отличаться в разы даже с Россией, не говоря про Европу, будет сохраняться эта проблема.





Решить ее очень просто — повысить акциз на сигареты в Беларуси хотя бы до российского уровня. И тема отпадет.





А так, у нас есть дефицит бюджета, из-за чего повышают ставки налогов для ИП, хотя налоговая нагрузка и без того немалая, и при этом сигареты дорожают на копейки. Значит, производители имеют «особый режим» переговоров с правительством.





И учет сигарет сделать тоже не сложно. Электронные счетчики, камеры, пару человек для проверки — и все. Но почему-то и этого не делают, — размышляет собеседник.





Он уверен, что проблема с контрабандой сигарет не зависит от политической ситуации в стране и не решается благодаря лоббированию на самом высоком уровне.





— Это способ направлять ресурсы страны, потенциальные налоговые поступления в карманы тех структур, которым дали эксклюзив на контроль табачного рынка. Что это за структуры — международная мафия, международная контрабанда? Туда всегда входят представители обоих сторон. Нельзя сваливать все только на Беларусь. И я уверен, что спецслужбам обеих сторон эти схемы и их выгодополучатели известны. То, что в них участвуют не только представители табачного бизнеса, но и силовых, и правоохранительных структур, очевидно.





Обратите внимание, контрабанду находят в опломбированных вагонах! И при этом наши правоохранители БЧБ-ленточки способны находить через окна и двери. Понятно, что в случае с вагонами сигарет их просто не хотят искать, или им «приказано» не искать.





Международную сеть, обеспечивающую бесперебойную контрабанду сигарет, можно использовать для чего угодно. Никакие политические события на нее не влияют. Они работали в таком режиме много лет, и никто не обращал на них внимания. Сейчас теме Беларуси стали уделять слишком много внимания, и таможня стала чуть-чуть шевелиться, но не более того.





Не исключено, что раньше всех, кто был «в доле», все устраивало. Сегодня риски поменялись, возможно, кто-то остался не у дел и стал «сливать» фуры. Но это незначительный процент потерь, который, скорее всего, предусмотрен. Даже если поймают 5-10%, это все равно не сделает данный бизнес нерентабельным. Нерентабельным он может стать только после повышения акцизов для белорусских производителей, — подчеркнул Ярослав Романчук.