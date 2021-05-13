



Как сказано в пояснении к рейтингу, при анализе лучших юрисдикций эксперты провели предварительный отбор, опираясь на свой опыт и сложившуюся практику по регистрации, расширению и релокации IТ-компаний. По шкале от 0 до 100 оценивали налогообложение, издержки на персонал, политическую среду, человеческий потенциал, дополнительные издержки и особенности правовой среды, а также макроэкономическую и финансовую стабильность и издержки на офисы. Каждой из позиций был присвоен свой весовой коэффициент. Например, на налогообложение приходилось 27,5%, а на издержки на офис всего 5%. С учетом коэффициентов результаты суммировали.





В итоге первое место заняла Эстония, набрав 66,3 балла. На второй строчке — Латвия, у которой 64,2 балла, а на третьей — Беларусь с результатом 63,7 балла.





В первую десятку также попали Литва (62,6), Кипр (56,7), Россия (56,4), Великобритания (51,8), Украина (48,2), США (46,5) и Израиль (46,2).





OL поинтересовался у авторов исследования, есть ли данные по количеству компаний, которые посчитали привлекательной за последний год белорусскую юрисдикцию. Представители агентства уточнили, что данное исследование не было «полевым» и этот параметр в нем не учитывали. Сейчас же делают опрос с иностранными инвесторами, результаты которого также отобразят, но уже в другом исследовании. По словам директора BIK Ratings Олега Ильина, завершить именно «полевое» исследование планируют в июне — июле, пишет Office Life.







