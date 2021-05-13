



"Со снижением цены на 10% к продаже предлагается комплекс объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Ново-Шоссейная, 25" - говорится в сообщении.

Начальная цена – Br209 076,08 (без НДС).



