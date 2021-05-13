Стоимость биткоина рухнула

Стоимость криптовалюты продолжает падать. Эксперты затрудняются объяснить, чем это вызвано.





На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин резко подешевел. Криптовалюта упала в цене более чем на 17 процентов. Об этом в четверг, 13 мая, свидетельствуют данные CoinDesk.





Сообщается, что на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 17,37% - до 46 900 долларов.





По данным на 2.14 по киевскому времени, биткоин находится на уровне 47 720 долларов за штуку.



