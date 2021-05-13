Все больше белорусских предприятий намерено перебраться в Литву, утверждают в Вильнюсе
Литва постепенно снимает карантинные ограничения и все больше белорусских предприятий думает о переводе деятельности в Литву, заявила вице-министр экономики и инноваций Йовита Нелюпшене.
"В последние недели, конечно, из-за некоторых послаблений в карантинных ограничениях мы наблюдаем повышенную заинтересованность. (...) Близится окончание учебного года, так что эта заинтересованность, на наш взгляд, еще возрастет", - сказала Нелюпшене в среду на заседании парламентского Комитета по социальным вопросам и труду, пишет interfax.by.
Она сообщила, что 43 белорусских предприятия уже начали процесс перевода, а 37 еще думают. Интерес к Литве проявляют в общей сложности 110 белорусских предприятий, они могли бы создать в Литве около 3 тыс. новых рабочих мест.
"Эти 3 тыс. белорусов не должны создать особого риска" (на рынке информационных технологий (ИТ) - BNS)", - сказала она.
По словам Нелюпшене, в Литву преимущественно хотят перебраться ИТ-специалисты, работающие в сфере стартапов, предоставляющие услуги развития бизнеса, создатели игр.
Комитет обсудил и утвердил поправки к законам об инвестициях и о занятости или так называемый пакет о релокации работников. Он должен помочь инвестировать в Литве взявшим обязательства в Литве предприятиям третьих стран, прежде всего Беларуси, без особых препятствий перевести работников и членов их семей в Литву.
Если поправки будут приняты, на льготы смогут претендовать предприятия, подписавшие договоры инвестиций с правительством Литвы и обязавшиеся инвестировать как минимум 1,45 млн евро, создать как минимум 20 новых рабочих мест и платить зарплаты в размере 1,5 средней величины зарплаты в самоуправлении, в котором будут сделаны капиталовложения.
По данным Нелюпшене, договоры инвестиций с правительством уже подписало 71 белорусское предприятие. Министерство экономики и инноваций надеется, что поправки вступят в силу уже в июне.
07:33 13/05/2021
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