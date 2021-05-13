Неожиданно. Как действуют европейские санкции на экономику Беларуси

Согласно данным Белстата, в январе-марте 2021 года внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 16,99 млрд долларов, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 18,9%.





Экспорт белорусских товаров во внешнеторговом обороте составил 8,2 млрд долларов, увеличившись с сравнении с первым кварталом 2020 года на 24,3%. Импорт в Беларусь составил 8,78 млрд долларов, увеличившись на 14,3%. При этом если экспорт вырос главным образом за счет увеличения объема поставляемых товаров, то импорт прирос в основном за счет роста цены, пишет Ежедневник.





На самое удивительное открывается, если посмотреть, кто выступил основным драйвером довольно неплохого роста экспорта. Главный рост нам обеспечили, несмотря на введенные санкции, страны ЕС, в которые Беларусь начала экспортировать на 86,5% больше своих товаров. И это при том, что импорт из ЕС сократился на 10,8%. Отсюда возникает вполне резонный вопрос: Кто и против кого ввел санкции? Тут еще следует отметить, что по итогам января-февраля, рост белорусского экспорта в ЕС составлял 74,1%, а всего через месяц рост достиг уже отметки 86,5%.





Аналогичная картина и в разрезе стран вне СНГ. Здесь экспорт белорусских товаров увеличился на 44,1%, а импорт опять же сократился, правда, менее существенно – всего на 2,7%.





А вот если посмотреть данные по внешней торговле с Россией, с нашим главным стратегическим партнером, то увидим занимательную ситуацию. Оказывается, в январе-марте 2021 года Беларусь экспортировала в РФ всего на 8,3% больше товаров, чем в аналогичном периоде 2020 года. Зато импорт из России увеличился аж на 32,8%, из-за чего отрицательное сальдо внешней торговли с РФ увеличилось в три (!) раза.





В абсолютных цифрах пазл складывается также не в пользу России, экспорт в которую увеличился с 3,18 млрд долларов в первом квартале 2020 года, до 3,44 млрд долларов в первом квартале 2021 года.





А вот в страны ЕС Беларусь увеличила экспорт с 1,12 млрд долларов, до 2,09 млрд долларов. При этом здесь мы имеем положительное сальдо в 634,2 млн долларов, хотя год назад было минус 509,3 млн долларов.





В страны вне СНГ в абсолютных цифрах белорусский экспорт увеличился с 2,38 млрд долларов, до 3,43 млрд долларов. А отрицательное сальдо сократилось с 1,16 млрд долларов, до 16 млн долларов.





Если сложить экспорт белорусских товаров в ЕС и вне СНГ, то мы получим цифру 5,52 млрд долларов, то есть 67,3% всего белорусского экспорта. А ведь всего год назад эта доля составляла 53%. На СНГ, в том числе на Россию и ЕАЭС, сейчас приходится всего 32,7% всего экспорта белорусских товаров. Так кто же наш друг на самом деле?



