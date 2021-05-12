Из-за пандемии шоколаду и губной помаде пообещали резкое подорожание

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Сейчас тонна стоит 1091 доллар — это максимальный уровень. На производстве негативно сказываются последствия пандемии коронавируса, а спрос на сырье при этом по-прежнему остается высоким. «Рост цен до небывалых максимумов неизбежно повлияет на потребительские привычки», — констатировал руководитель отдела торговых стратегий Kaleesuwari Intercontinental Гнанасекар Тиагараджан.

Основные поставщики пальмового масла — Малайзия и Индонезия, на них приходится примерно 84 процента мирового рынка. Пандемия коронавируса вызвала дефицит рабочей силы в этих странах и привела к сокращению производства. Крупнейшие потребители — Китай и Индия — в то же время наращивают объемы импорта, пишет Лента.ру





Альтернативы пальмовому маслу пока нет. Если фирмы будут использовать другое сырье, это обойдется дороже, отмечает агентство. Например, соевое масло, второе по потреблению, в прошлом году подорожало на 150 процентов, а подсолнечное —более чем в два раза.





Пальмовое масло используют многие крупные транснациональные производители продуктов питания, например Mondelez и Nestle. Оно содержится в печенье, шоколаде, помаде, в средствах для макияжа и ухода за кожей. Кроме того, оно служит сырьем для производства биотоплива.



