Айтишники из ПВТ заплатили самые большие за два года налоги в бюджет









До этого рекордным был четвёртый квартал прошлого года. Тогда резиденты Парка заплатили почти 124 миллиона рублей. Но за первый квартал этого года прежний рекорд был побит на 27%, пишет сайт DEV.by.





На рост налоговых отчислений повлияло увеличение ставки подоходного налога с 9 до 13%. Такой подарок получили айтишники в этом году. Еще в январе минфин посчитал, сколько дополнительно налогов планируется собрать с ИТ за счет роста ставки. А министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко заявил, что айтишникам подняли налоги, чтобы «выровнять конкуренцию» и восстановить социальную справедливость.





Судя по данным МНС, с одного резидента ПВТ бюджет получил в первом квартале в среднем 155 тысяч рублей налогов (59,9 тысячи долларов). Это на 30% больше, чем за первый квартал прошлого года, и на 20,5% больше, чем за четвёртый квартал прошлого года.





По оценкам Минфина, резиденты ПВТ и китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» принесут бюжету дополнительно примерно 170 миллионов рублей. По оценкам dev.by, дополнительные поступления налогов только от ИТ-компаний ПВТ могут составить 64-74 миллиона долларов.





Впрочем, на налоговые отчисления также повлиял и набор стандартных факторов: расширение ПВТ за счет новых резидентов, деятельность ИТ-компаний и рост зарплат в ПВТ в рублях, в том числе с учётом роста курсов иностранных валют.





За первый квартал количество плательщиков налогов из ПВТ выросло на 52 компании. Всего налоги заплатили 1014 резидентов ПВТ.





За январь–март средняя зарплата в ИТ-секторе составила 6 338,2 рубля или 2 463,7 доллара. По сравнению с таким же периодом прошлого года, зарплата в рублях выросла на 19,4%, в долларах — на 3,7%. При этом в марте айтишники получили бонусы от компаний. В результате средняя зарплата выросла по сравнению с прошлогодним мартом на 13,7% до 7 301,4 рубля. Это рекордная зарплата в ИТ за последние шесть лет.





Однако напомним, что и курс доллара, к которому привязана зарплата во многих ИТ-компаниях, подорожал в первом квартале на 16% относительно первого квартала прошлого года.





Почти 90% всех плательщиков налогов из ПВТ зарегистрировано в Минске. За январь–март сумма уплаченных ими налогов выросла на 81% до 143,1 миллиона рублей. Это 91% от всех налогов, которые уплатили резиденты Парка.





