Айтишники из ПВТ заплатили самые большие за два года налоги в бюджет
Компании ПВТ в январе–марте перечислили в бюджет 158 миллионов рублей налогов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает министерство по налогам и сборам. Более того, это рекордная сумма налогов, которую заплатили айтишники из ПВТ за один квартал в последние два года.
До этого рекордным был четвёртый квартал прошлого года. Тогда резиденты Парка заплатили почти 124 миллиона рублей. Но за первый квартал этого года прежний рекорд был побит на 27%, пишет сайт DEV.by.
На рост налоговых отчислений повлияло увеличение ставки подоходного налога с 9 до 13%. Такой подарок получили айтишники в этом году. Еще в январе минфин посчитал, сколько дополнительно налогов планируется собрать с ИТ за счет роста ставки. А министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко заявил, что айтишникам подняли налоги, чтобы «выровнять конкуренцию» и восстановить социальную справедливость.
Судя по данным МНС, с одного резидента ПВТ бюджет получил в первом квартале в среднем 155 тысяч рублей налогов (59,9 тысячи долларов). Это на 30% больше, чем за первый квартал прошлого года, и на 20,5% больше, чем за четвёртый квартал прошлого года.
По оценкам Минфина, резиденты ПВТ и китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» принесут бюжету дополнительно примерно 170 миллионов рублей. По оценкам dev.by, дополнительные поступления налогов только от ИТ-компаний ПВТ могут составить 64-74 миллиона долларов.
Впрочем, на налоговые отчисления также повлиял и набор стандартных факторов: расширение ПВТ за счет новых резидентов, деятельность ИТ-компаний и рост зарплат в ПВТ в рублях, в том числе с учётом роста курсов иностранных валют.
За первый квартал количество плательщиков налогов из ПВТ выросло на 52 компании. Всего налоги заплатили 1014 резидентов ПВТ.
За январь–март средняя зарплата в ИТ-секторе составила 6 338,2 рубля или 2 463,7 доллара. По сравнению с таким же периодом прошлого года, зарплата в рублях выросла на 19,4%, в долларах — на 3,7%. При этом в марте айтишники получили бонусы от компаний. В результате средняя зарплата выросла по сравнению с прошлогодним мартом на 13,7% до 7 301,4 рубля. Это рекордная зарплата в ИТ за последние шесть лет.
Однако напомним, что и курс доллара, к которому привязана зарплата во многих ИТ-компаниях, подорожал в первом квартале на 16% относительно первого квартала прошлого года.
Почти 90% всех плательщиков налогов из ПВТ зарегистрировано в Минске. За январь–март сумма уплаченных ими налогов выросла на 81% до 143,1 миллиона рублей. Это 91% от всех налогов, которые уплатили резиденты Парка.
15:01 12/05/2021
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