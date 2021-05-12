Владелец «Уралхима» белорус Мазепин возглавил компанию
Компанию «Уралхим» возглавил ее владелец Дмитрий Мазепин. В апреле гендиректор «Уралхима» Александр Прыгунков покинул компанию по собственному желанию после пяти месяцев работы. Председателем cовета директоров назначен Дмитрий Коняев.
Сообщение об это появилось на сайте компании.
Сам Дмитрий Мазепин пишет, что «начался принципиально новый этап в развитии компаний "Уралкалий" и "Уралхим"». «Перед нами также стоят серьезные климатические вызовы: нашим компаниям предстоит серьезная трансформация с целью снижения углеродного следа как производимой продукции, так и применения удобрений в сельском хозяйстве. И эти вызовы времени я готов принять лично»,— отмечает бизнесмен.
Дмитрий Мазепин - российский бизнесмен белорусского происхождения. Родился в Минске, в 1985 году окончил Минское суворовское военное училище. Позже учился на военного переводчика. В 1986—1988 годах служил в Афганистане переводчиком. Окончив в 1992 году факультет международных экономических отношений МГИМО МИД России, работал в финансовой сфере России и Белоруссии, занимал руководящие посты в крупных российских компаниях и государственных структурах.С 2007 года председатель совета директоров компании «Уралхим».
"Белорусский партизан"
13:34 12/05/2021
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