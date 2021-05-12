Власти придумали новый "оброк" для строителей
На общественное обсуждение вынесен проект указа Александра Лукашенко «О целевых отчислениях». Касается документ строительной отрасли.
Так, если указ будет подписан, все стройорганизации должны будут отдавать 0,07% от стоимости строительства, если финансирование идёт за государственный счёт. Если за счёт других средств — 0,09%. Учитывая, что строительство — вещь недешёвая, речь идёт о достаточно крупных суммах.
Причина, почему для строителей хотят ввести подобный сбор, простая: стройфирмы в теории должны отчислять средства организациям, которые следят за ценообразованием в сфере. Да, есть и такие, причём в каждой области и, конечно же, государственные. Но по законодательству таких отчислений можно избежать — вот строители и не спешили перечислять туда деньги.
11:20 12/05/2021
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