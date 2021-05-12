Власти придумали новый "оброк" для строителей





Так, если указ будет подписан, все стройорганизации должны будут отдавать 0,07% от стоимости строительства, если финансирование идёт за государственный счёт. Если за счёт других средств — 0,09%. Учитывая, что строительство — вещь недешёвая, речь идёт о достаточно крупных суммах.





Причина, почему для строителей хотят ввести подобный сбор, простая: стройфирмы в теории должны отчислять средства организациям, которые следят за ценообразованием в сфере. Да, есть и такие, причём в каждой области и, конечно же, государственные. Но по законодательству таких отчислений можно избежать — вот строители и не спешили перечислять туда деньги.



