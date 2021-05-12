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Realt.by посмотрел , в каких банках сейчас можно взять кредит и под какой процент.





Мы не будем рассматривать кредиты, которые выдается в рамках Указа президента № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», потому что они не доступны для «простых смертных». А также кредиты в рамках узких партнерских программ с одним застройщиком. В подборку включим только «общие» кредиты, которые доступны гражданам без дополнительных условий со «звездочкой».





«Белинвестбанк» в своей кредитной линейке «Недвижимость от партнера» (партнеров очень много) поднял ставку с 16,37% до 16,9% годовых. Причем это ставка льготного периода, который составляет от года до двух. Дальше ставка поднимается в зависимости от партнера.





«Приорбанк» в своих трех кредитных линиях на покупку жилья повысил ставку с 16,36% до 17,12% годовых.





«Беларусбанк» ставку 20% годовых оставил прежней. Хотя изначально Банк возобновил эту программу кредитования со ставкой в 21%, но быстро пересмотрел условия понизив процент до 20%.





«Банк БелВЭБ» установил процентную ставку в 12% для программы с одним застройщиком, и 17,13% годовых для всех остальных. Изначально проценты составляли 11.25% годовых для VIP клиентов, и 16,37% для остальных.





Напомним, «Приорбанк» с 11 марта возобновил выдачу кредитов на недвижимость. Банк предлагает три варианта — как на новостройки, так и на жилье на вторичном рынке: «Строительство под залог», «Покупка под залог», «Дружная семья». Первый — под новостройки, остальные два — как для первичного рынка, так и вторичного. Во всех случаях срок кредитования — до пяти лет, процентная ставка привязана к ставке рефинансирования — сейчас 8,5% (ставка +8,62%). Как минимум 20% стоимости жилья придется внести из собственных средств. Сумма кредита во всех трех случаях — от 10 до 373,5 тыс. рублей.





«Белинвестбанк» продолжает кредитовать граждан на покупку недвижимости в рамках партнёрских программ с застройщиками. Партнеров очень много, поэтому банк объединил все кредиты в одну линейку.





С 1 февраля «Беларусбанк» предложил кредит «Ипотека Экспресс». Его предоставляют на покупку жилых помещений на срок до 20 лет. Размер кредита — до 100% стоимости приобретаемого жилья. Вычисляется как ставка рефинансирования +11,5%, итого — 20% годовых.





«Банк БелВЭБ» возобновил кредитование по программе «Дружная будоўля» на строительство и приобретение жилья в середине апреля.