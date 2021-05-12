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Марк Цукерберг опубликовал фотографию с козами. Комментаторы считают, что так он поддержал биткоин

Основатель Facebook, американский миллиардер Марк Цукерберг опубликовал на своей странице в соцсети коз.

Фото: Mark Zuckerberg 

Бизнесмен сообщил, что назвал питомцев Биткоин и Макс. По мнению сторонников цифровых валют, таким образом программист поддерживает биткоин, пишет Business Insider.

Каких-либо объяснений Цукерберг не оставил, однако комментаторы уже предположили, что таким образом американец намекнул на будущую покупку биткоинов. Другие считают, что это своего рода предсказание, что биткоин спустя какое-то время станет единственной и самой главной криптовалютой (это объясняется тем, что goat (коза, козел) интернет-пользователи расшифровывают как greatest of all time, то есть «величайший во все времена»), пишет ОНТ.
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