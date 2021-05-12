Apple оказалась в центре большого скандала









Одной из таких компаний является Advanced-Connectek, которая уже более десяти лет производит компоненты для Apple, передает ixbt.com. В течение двух лет она владеет фабрикой в промышленном парке Artux Kunshan на окраине Синьцзяна, окруженном забором с единственным входом, охраняемом блокпостом. Еще в декабре в Сети появились фотографии Associated Press этого объекта, который окружен стенами с колючей проволокой и сторожевыми вышками.





Компания Apple уже успела ответить на запрос издания The Information, опубликовавшего эту информацию, заявив, что она проводит инспекцию своих поставщиков и выступает против принудительного труда.





"Поиск наличия принудительного труда является частью оценки, которую мы проводим в каждой стране, где ведем бизнес. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, мы провели дополнительное расследование и не обнаружили никаких доказательств принудительного труда. Мы продолжим делать все возможное, чтобы защитить рабочих и гарантировать, что с ними обращаются с достоинством и уважением", - говорится в информации.



