Аналитики назвали причину замедления глобального роста экономики
Хотя после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, началось восстановление экономики в США и других развитых странах, демографические изменения из-за старения людей приведут к замедлению глобального роста уже в следующем десятилетии, пишет РБК со ссылкой на аналитиков агентства Moody's.
Эксперты считают, что старение населения планеты снизит глобальный экономический рост на 0,9% в год в течение 2020-25 годов.
Замедление роста населения на Земле происходит после нескольких лет сокращения производительности труда. Также это связано с увеличением уровней задолженности из-за пандемии, пишет ru.oxu.az.
07:51 12/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение