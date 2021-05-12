Аналитики назвали причину замедления глобального роста экономики

Хотя после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, началось восстановление экономики в США и других развитых странах, демографические изменения из-за старения людей приведут к замедлению глобального роста уже в следующем десятилетии, пишет РБК со ссылкой на аналитиков агентства Moody's.