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Аналитики назвали причину замедления глобального роста экономики

Хотя после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, началось восстановление экономики в США и других развитых странах, демографические изменения из-за старения людей приведут к замедлению глобального роста уже в следующем десятилетии, пишет РБК со ссылкой на аналитиков агентства Moody's.


Эксперты считают, что старение населения планеты снизит глобальный экономический рост на 0,9% в год в течение 2020-25 годов.

Замедление роста населения на Земле происходит после нескольких лет сокращения производительности труда. Также это связано с увеличением уровней задолженности из-за пандемии, пишет ru.oxu.az.
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