Нефть продолжает рост, Brent приблизилась к $69 за баррель









Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline, через который поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США, 7 мая. Его работа все еще не восстановлена.





"Не так часто хакерам удается нанести удар по столь важному объекту нефтяной инфраструктуры, как трубопровод Colonial Pipeline в США, но такого рода событие и связанные с ним опасения длительных перебоев заняли мысли трейдеров, и цены на нефть растут", - говорят аналитики Rystad Energy, пишет interfax.by.





По их словам, кибератака на трубопровод в США отодвинула на второй план тревожную тенденцию роста заболеваемости COVID-19 в Азии. До новостей об атаке ухудшение эпидемиологической ситуации в азиатских странах должно было оказать давление на нефтяной рынок, но сейчас оно лишь сдерживает подъем цен, отмечают эксперты.





Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:41 мск составляет $68,99 за баррель, что на $0,71 (1,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.





Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,60 (0,92%) - до $65,50 за баррель.





По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.



