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В Кувейте загорелось крупнейшее в мире месторождение нефти

В группе нефтяных залежей Большой Бурган, которая находится в пустыне на юге страны, сосредоточено более 5% разведанных извлекаемых запасов черного золота в мире.


 На крупнейшем в мире месторождении нефти, Большой Бурган, в понедельник случилось ЧП: на одной из рабочих площадок произошло возгорание, пострадало два человека, сообщила Кувейтская государственная нефтяная компания.

После того как вспыхнул пожар, буровики привели в исполнение план действия при экстренных ситуациях и взяли огонь под контроль. Ранения получили двое рабочих, но на добыче нефти это не отразилось. Сформирована комиссия по установлению причин возгорания.

На юге Кувейта расположена целая группа нефтяных месторождений – Большой Бурган. Здесь сосредоточено более 5% разведанных извлекаемых запасов нефти в мире. Месторождения содержат более 75% доказанных нефтяных запасов Кувейта – 10,7 млрд тонн нефти. В сутки Бурган производит 237 тысяч тонн углеводородов.

Месторождения горели во время войны в Персидском заливе: в 1991 году иракские войска подожгли все нефтепромыслы. Инфраструктуру Кувейт восстановил к 1995 году, пишет Sputnik.
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