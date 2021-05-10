SpaceX отправит к Луне спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin

"В следующем году SpaceX запустит к Луне спутник Doge-1, оплата за который проведена в Doge", - заявил он.





Сообщается, что спутник будет запущен в первом квартале 2022 года при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Аппарат будет выведен на окололунную орбиту и с помощью сенсоров и камер займется сбором данных о естественном спутнике Земли.





"Эта миссия продемонстрирует возможности применения криптовалют за пределами орбиты Земли и заложит основу для межпланетарной торговли", - считает вице-президент SpaceX по коммерческим операциям Том Очинеро.





Напомним, что в начале апреля Маск сообщил, что SpaceX собирается в буквальном смысле отправить Dogecoin на Луну. После этого заявления стоимость криптовалюты выросла на 30%.











